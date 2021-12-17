Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли бюджет на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. 48 депутатов поддержали документ, семеро проголосовали против, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского парламента.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы никогда не забываем о социальной ориентированности нашего бюджета. Каждое решение выверено, тщательно взвешено. Главная цель документа — чтобы каждый человек, который живет на Дону, почувствовал эту динамику, положительные изменения», — подчеркнул глава региона Василий Голубев.

Доходы областного бюджета на 2022 год утверждены (с учётом безвозмездных поступлений из федерального бюджета) в размере 247,7 млрд рублей, расходы — 257,5 млрд рублей. Дефицит составит 9,8 млрд рублей.

«Бюджет сегодня отвечает на все главные запросы экономики и социальной сферы, но что самое главное — это ответ на запросы людей», — отметил спикер донского парламента Александр Ищенко.

Параметры бюджета на 2023 год определены по доходам — 238,3 млрд рублей, по расходам — 265,7 млрд рублей (дефицит составит 27,4 млрд рублей). На 2024 год доходная часть запланирована в размере 248,7 млрд рублей, расходы составят 261,6 млрд рублей (дефицит составит 12,9 млрд рублей).