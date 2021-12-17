Москва, , 15:54 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за опасное, агрессивное вождение внесли в Госдуму депутаты всех фракций нижней палаты парламента, среди которых Владимир Васильев («Единая Россия»), Ярослав Нилов (ЛДПР), Олег Нилов (СРЗП), Владислав Даванков («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Госдума

Нормами вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившихся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно. Поправки предполагают штрафы до 300 тыс. рублей.

В качестве максимального наказания предполагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции», — отмечают авторы.

Правительство РФ поддержало законопроект, а вот у Верховного суда возникли замечания. В частности, там обратили внимание на отсутствие обоснования авторами причин, по которым предлагаются к криминализации в качестве общественно опасных именно указанные в законопроекте деяния, и не учитываются иные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, способные причинить аналогичный по своим характеру и степени либо, в ряде случаев, больший вред общественным отношениям в рассматриваемой сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума до конца года примет закон о наказании за опасное вождение