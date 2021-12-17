Подгорица, 17 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Лаборатории отдела молекулярной диагностики Института общественного здравоохранения Черногории 17 декабря подтвердили пять случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Все зараженные на сегодняшний день находятся в хорошем состоянии, с легкими симптомами. Эпидемиологические службы отслеживают и выявляют контакты инфицированных людей», — говорится в сообщении института.

Первое подозрение на наличие штамма «Омикрон» в одной семье в Черногории было в начале месяца, о чем институт сообщал общественности.