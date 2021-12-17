Москва, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 17 декабря, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,06%, до 73,8 рубля. Евро теряет 0,05%, сползая до 83,53 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня главной новостью для котировок рубля была публикация решения ЦБ РФ по учетной ставке. Сюрприза не случилось, регулятор повысил ставку в седьмой раз подряд.

Повышение произошло по верхней границе диапазона ожиданий — на 1 процентный пункт, до 8,5%. Несмотря на то, что риторика регулятора несколько смягчается, он не исключает дальнейшего цикла повышения ставок, если инфляция не начнет снижаться.

16 декабря на 0,1 процентного пункта, до 0,25% повысил свою ставку Банк Англии, также озабоченный ростом инфляции. А вот Евроцентробанк, напротив, выразил большую озабоченность темпами восстановления экономики и сохранил ставку на нулевом уровне.

Впрочем, европейский регулятор также планирует в ближайшие месяцы сокращение программы выкупа облигаций с рынка. Тем не менее, евро смотрится несколько слабее других основных валют.

Рубль с утра укреплялся, но после того, как решение ЦБ РФ было опубликовано, стал сдавать позиции. Высокая процентная ставка стимулирует переток средств с рынка акций в облигации.

Это будет несколько снижать интерес к рублю и у иностранных инвесторов и может помешать в ближайшее время укреплению российской валюты», — считает эксперт.

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