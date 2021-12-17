Москва, 17 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 17 декабря, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,06%, до 73,8 рубля. Евро теряет 0,05%, сползая до 83,53 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Сегодня главной новостью для котировок рубля была публикация решения ЦБ РФ по учетной ставке. Сюрприза не случилось, регулятор повысил ставку в седьмой раз подряд.

Повышение произошло по верхней границе диапазона ожиданий — на 1 процентный пункт, до 8,5%. Несмотря на то, что риторика регулятора несколько смягчается, он не исключает дальнейшего цикла повышения ставок, если инфляция не начнет снижаться.

16 декабря на 0,1 процентного пункта, до 0,25% повысил свою ставку Банк Англии, также озабоченный ростом инфляции. А вот Евроцентробанк, напротив, выразил большую озабоченность темпами восстановления экономики и сохранил ставку на нулевом уровне.

Впрочем, европейский регулятор также планирует в ближайшие месяцы сокращение программы выкупа облигаций с рынка. Тем не менее, евро смотрится несколько слабее других основных валют.

Рубль с утра укреплялся, но после того, как решение ЦБ РФ было опубликовано, стал сдавать позиции. Высокая процентная ставка стимулирует переток средств с рынка акций в облигации.

Это будет несколько снижать интерес к рублю и у иностранных инвесторов и может помешать в ближайшее время укреплению российской валюты», — считает эксперт.

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