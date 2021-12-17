Архангельск, , 15:50 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 303 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших — 91 архангелогородец, 55 северодвинцев, 23 жителя Няндомского района, 15 — Вельского, 14 — Котласа. Случаи заболевания зафиксированы также в Мирном, Новодвинске, Коношском, Устьянском и других районах области.

По данным федерального штаба, за сутки в Архангельской области от инфекции скончались четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки зарегистрировано 27 743 новых случаев COVID-19.