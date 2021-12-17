Баку, 17 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 755 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 10 804 тестов. Об этом 17 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 608 815 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 583 914 человек, в том числе 1671 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 16 734 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8167 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 984 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 440 тестов. Выздоровевшими медики признали 1748 человек. Скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19.