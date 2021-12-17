Москва, , 15:47 — REGNUM Задача обеспечения соблюдения Правил дорожного движения (ПДД) несомненно, важна. Смертность и экономический ущерб, замедление трафика, рост загазованности в городах — всё это серьезные проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Видеофиксация ПДД Geograph.ie

«Однако наиболее опасные нарушения, как раз, камерами смартфонов и регистраторов не зафиксируешь, будь то нетрезвое вождение или превышение скорости.

А уж привлекать к ней широкие массы граждан, особенно, стимулируя их какими-то выгодами, тем более опасно.

Мы живем в очень напряженное время, стрессы, вызванные пандемией, внешнеполитическим противостоянием, сменой экономической модели, снижением реальных располагаемых доходов граждан довольно велики.

Российские граждане и без того довольно тяжело психологически переносят эти перемены, что приводит к росту числа срывов, конфликтов, в том числе и с применением оружия.

А появление ещё одного фактора взаимного раздражение между нарушителями и добровольными помощниками может привести к ухудшению психологического климата, которое даже снижением аварийности не искупить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году российские граждане смогут фиксировать нарушения ПДД с помощью приложения «Народный инспектор» на телефоне.

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