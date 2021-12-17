Киев, 17 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Поступившие в распоряжение Военно-морских сил (ВМС) Украины от США катера типа Island будут оснащены американским вооружением. Об этом 17 декабря сообщил командующий ВМС страны АлексейНеижпапа, его слова приводит информационное агентство украинского минобороны Армия Inform.

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«Что касается установки вооружения, то все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров», — сказал он.

Кроме того, Неижпапа рассказал, что в настоящее время в распоряжении украинских ВМС уже есть четыре катера типа Island: «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов», а также еще один катер американская сторона в настоящее время готовит к передаче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские теплоэлектростанции (ТЭС) могут остановиться из-за дефицита угля, а это означает угрозу энергобезопасности страны.