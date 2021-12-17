Москва, 17 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Решение европейского центрального банка сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне свидетельствует о том, что экономика ЕС до сих пор полностью не восстановилась после кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«В европейских странах превалируют инфляционные процессы, импортируемые через высокие мировые цены. Для поддержания совокупного спроса и предложения еврозона поддерживает отрицательную реальную ставку, которая рассчитывается как ключевая ставка минус инфляция», — сказала Скрыль.

По ее словам, стабилизирующая денежно-кредитная политика стран еврозоны всегда характеризовалась своей мягкостью и позицией создания «дешевых» денег.

«Но в дополнение к стимулирующей монетарной политике, многие европейские государства используют достаточно жесткие инструменты бюджетно-налоговой политики, такие как высокие налоговые ставки и прогрессирующие шкалы налогообложения. Формально многие экономики перешагнули дно кризиса и приступили к восстановительному росту. Но новые штаммы вируса и увеличивающаяся неопределенность карантинных мер расширяет границы переходного периода до окончания пандемии», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, укрепится ли курс рубля относительно евро.