Волгоград, 17 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Волгоградской области 17 декабря выявлен 371 новый носитель коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. В летальную статистику внесли ещё 37 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 124 779 жителей. Выздоровели 112 467 человек, из них 611 выписаны после лечения за минувшие сутки. Находятся под наблюдением врачей в стационарах и амбулаторных условиях 7 119 пациентов.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 5 194 человека.