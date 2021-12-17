Магас, 17 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Ингушетии дан старт новому объекту пищевой промышленности. В Малгобекском районе запущен птицекомплекс «Южный». Он будет производить продукцию из мяса индейки по стандартам халяль без добавления ГМО, сообщили 17 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

White House Индюшки

Ежедневно с конвейера завода будет выходить от 20 до 40 тонн продукции, в том числе мясо птицы: тушки, филе грудки, субпродукты и полуфабрикаты, а также сосиски, сардельки, колбаса и копчено-вареная продукция. Завод предлагает изделия в охлажденном и замороженном виде. Для жителей Ингушетии, как уточнили в правительстве региона, будут сохраняться оптовые цены на продукцию завода.

Напомним, птицекомплекс «Южный» был заложен в 2015 году. Его стоимость составила 3,8 млрд рублей. На территории птицекомплекса расположены 36 производственных объектов, в том числе шесть птичников подращивания, 24 птичников выращивания, инкубатор, комбикормовый завод, убойный цех с цехом глубокой переработки мяса и цех переработки отходов.