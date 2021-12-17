Варшава, , 15:44 — REGNUM Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин во время пресс-конференции не подтвердил информацию о том, что военнослужащий польской армии перешёл на белорусскую сторону, чтобы попросить там убежища. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Днем в четверг, 16 декабря, пропал один из польских солдат, выполнявших служебные задачи в районе Наревки, Семянувки и Семянувского водохранилища. Его поиски продолжаются. В акции принимают участие солдаты, полицейские и пограничники. Но никакой информации, что он попросил убежища в Белоруссии, нет», — заявил Жарин.

Напомним, ранее Белоруссия заявила, что один из солдат польской армии перешел границу и попросил убежище в Белоруссии.