Екатеринбург, , 15:45 — REGNUM Ранее судимому свердловчанину предъявили обвинение в организации экстремистской деятельности. Районный суд Екатеринбурга уже избрал ему меру пресечения, сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Дмитрий Аникин.

Экстремисты

Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия свердловчанин, отбывавший наказание в исправительной колонии, организовал на ее территории деятельность запрещенной в России экстремистской организации. В ее организации мужчина занял высшую позицию. Он организовал распространение предметов с символикой движения. Прививал преступникам традиции, обычаи и субкультуру запрещенной организации.

По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательной базы. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.