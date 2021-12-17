Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Ранее судимому свердловчанину предъявили обвинение в организации экстремистской деятельности. Районный суд Екатеринбурга уже избрал ему меру пресечения, сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Дмитрий Аникин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экстремисты

По версии следствия свердловчанин, отбывавший наказание в исправительной колонии, организовал на ее территории деятельность запрещенной в России экстремистской организации. В ее организации мужчина занял высшую позицию. Он организовал распространение предметов с символикой движения. Прививал преступникам традиции, обычаи и субкультуру запрещенной организации.

По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательной базы. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.