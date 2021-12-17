Москва, , 15:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подписчикам в телеграм-канале вместе обсудить поправки к законопроекту о введении медицинских сертификатов.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Предлагаю так же, в режиме обратной связи, нам совместно сделать всё для качественной подготовки законопроекта №17 357−8, требующего доработки», — отметил Володин в телеграмм-канале.

Задача депутатов — чтобы закон помог людям, защитил от вируса, при этом не нарушал их права, указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ поручил правительству РФ совместно с Государственной думой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать законопроект об обязательности сертификатов для посещения общественных мест.

Второе чтение законопроекта ожидается в январе.