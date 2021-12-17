Ереван, 17 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Армении отменяется обязательное ношение медицинских масок на открытых пространствах. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба минздрава республики.

В маске

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В ведомстве отметили, что в последнее время в стране улучшилась эпидемиологическая обстановка. В связи с этим было решено смягчить масочный режим.

В минздраве напомнили, что в закрытых помещениях, кроме мест проживания, все также должны находиться в масках. Исключение действует только для детей до пяти лет. Также без масок можно быть на мероприятиях с участием президента или премьер-министра Армении, патриарха Армянской апостольской церкви, спикера парламента, председателя Конституционного суда и председателя Высшего судебного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении, по данным на 17 декабря, за сутки выявили 193 носителя коронавируса. Признаны выздоровевшими за это же время 510 человек, скончались 13 пациентов с COVID-19.