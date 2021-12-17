Саратов, 17 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Саратовской области на имущество одного из акционерных обществ наложили арест для возмещения материального ущерба, причиненного уклонением от уплаты налогов на общую сумму более 132 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Nalog.ru Заполнение налоговой декларации

Фирма, специализирующаяся на инженерно-техническом проектировании, в том числе газопроводов, с января 2016 года по май 2019 года включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам с коммерческой организацией, а в состав расходов общества — затраты по этим сделкам. Недостоверные декларации были переданы в налоговую инспекцию, в результате чего акционерное общество уклонилось от уплаты налогов (НДС, налог на прибыль) на общую сумму более 132 млн рублей.

По уголовному делу, возбужденному по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере»), изъяты предметы и документы, подтверждающие совершение налогового преступления, проводятся судебные экспертизы. На имущество, принадлежащее акционерному обществу (здания и земельные участки), стоимость которого соответствует размеру установленного материального ущерба, наложен арест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Вольске предприятие, специализирующееся на производстве мела, более двух лет уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость. Сумма ущерба составила свыше 19 млн рублей.

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