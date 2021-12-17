Таллин, 17 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. С 28 декабря по 22 января 2021−2022 годов в рамках всеобщей переписи населения Эстонии будет проведен крупномасштабный онлайн-опрос. Об этом сообщила пресс-служба Департамента статистики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В ходе опроса у людей будет запрашиваться информация в дополнение к данным, уже содержащимся в Регистре народонаселения. Обязательным участие в опросе будет для 61 000 человек, попавших в случайную выборку. Все жители Эстонии получат соответствующее уведомление по электронной почте.

Участие в онлайн-опросе является добровольным для большинства людей, но обязательным для 61 000, отобранных на основании случайной выборки. Если попавший в выборку житель Эстонии не успеет или не сможет заполнить опросную анкету до 22 января, после 1 февраля 2022 года переписчики свяжутся с ним по телефону или посетят его по месту жительства.

«Мы хотим попросить людей по возможности ответить на все вопросы, потому что эти данные собираются не просто так, а используются при принятии различных решений на политическом уровне», — сказала руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила радиостанции Vikerraadio.

По словам Осила, в Эстонии перепись на основе данных из регистров будет проводиться впервые, в Латвии и Литве это было сделано в начале 2021 года.

«Впервые в Эстонии мы проводим перепись на основе регистров в сочетании с выборочным опросом. Это означает, что большую часть данных мы возьмем из разных регистров. В части населения — данные по полу, возрасту и гражданству. Но это еще и перепись жилых помещений. Из регистров мы получим информацию по домохозяйствам, типам семей, видам отопления, типам строений, состоянию жилья», — отметила Осила.

Дополнительные данные, которых нет в регистрах, будут касаться личных убеждений, самооценки людей. Например, относительно вероисповедания, состояния здоровья, каких-либо ограничений в связи со здоровьем, владения языками, эстонскими диалектами и тому подобное.