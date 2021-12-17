Москва, , 15:42 — REGNUM Американский баскетболист, чемпион мира Кеннет Фарид покинул московский ЦСКА. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба команды.

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«Мне хотелось бы провести здесь весь сезон, но это бизнес, и я к этому отношусь с пониманием», — сказал Фарид.

Напомним, в октябре 32-летний центовой подписал с ЦСКА контракт на два месяца с возможностью его продления до завершения сезона.

В 2014 году Фарид стал чемпионом мира по баскетболу в составе сборной США. В НБА он выступал за такие клубы, как «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон».