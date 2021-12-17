Москва, 17 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Планы Центробанка РФ по запрету инвестиций в криптовалюту, вероятно, связаны с тем, что регулятор планирует продвигать в качестве главного средства электронных расчетов цифровой рубль, поэтому решил полностью запретить все операции с другими цифровыми валютами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

David McBee Криптовалюта

«Собственно, не так уж долго у нас криптовалюты пробыли в правовом поле — операции с ними были разрешены в 2020 году, но использование их в качестве платежного средства оставалось запрещено.

За это время большая часть оборота криптовалют, естественно, так и не была введена правовое поле — никто не хочет платить налоги, особенно, если выявить уклонение от них довольно сложно.

Так что теперь всё вернется на круги своя — все денежные потоки, связанные с инвестициями россиян в криптовалюты, вновь уйдут в серую зону.

К сожалению, остановить россиян от подобных спекуляций, несмотря на их рискованность, практически невозможно. Видя астрономические темпы роста котировок подобных активов, люди перестают думать о рисках», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ намерен запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за рисков для финансовой стабильности.

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