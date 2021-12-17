Москва, 17 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Если Европейский центральный банк начнет непредсказуемо сильно ужесточать свою политику, то это не даст рублю сильно укрепиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

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«Валютный курс определяется не только фундаментальными факторами, но и геополитикой и вероятностью финансовых кризисов. Если ничего плохого не произойдет, то рубль может достаточно серьезно укрепиться по отношению к евро. Возможен уровень 78 и даже 75 рублей за евро. Но, к сожалению, растет вероятность и «черных лебедей». Например, если ЕЦБ начнет непредсказуемо сильно ужесточать свою политику, это не даст сильно укрепиться рублю. Также мы не можем сказать, удастся ли существенно ослабить геополитическое напряжение», — сказал Ермолаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какой экономический рост ждет еврозону в 2022 году.