Таллин, 17 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Согласно результатам свежего опроса, проведенного социологической фирмой Kantar Emor, рейтинг популярности партий в декабре возглавили Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и внепарламентская партия «Эстония 200». Об этом сообщил портал rus.err.ee.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Обе партии не входят в правящую коалицию и высказывают критические замечания в отношении внутренней политики действующего кабинета министров страны.

Поддержка EKRE составила 22%, месяцем ранее консерваторов поддерживали 20% респондентов. На втором месте оказалась внепарламентская партия «Эстония 200», которую в декабре поддержали 20%. Их показатель вырос за месяц на один процент.

На третьем месте с минимальным отставанием от лидеров (19% поддержки) идет возглавляющая правительство Реформистская партия. Месяцем ранее поддержка партии премьер-министра составляла 20%.

Другая правящая партия — Центристская — заняла в опросе Kantar Emor лишь четвертое место с поддержкой 17%. Однако за месяц их популярность немного подросла: в ноябре их поддерживали 16% респондентов.

Поддержка Социал-демократической партии за месяц снизилась с 12% до 10%, а партии «Отечество» — с 10% до 7%.

Поддержка Партии зеленых, напротив, повысилась: в ноябре их поддерживали 3% участников опроса, а теперь таковых 4%. Популярность Партии будущего Эстонии остается стабильной уже на протяжении полугода, она составляет 1%.

Kantar Emor проводил свой опрос c 9 по 15 декабря 2021 года, респондентами стали 1 220 граждан Эстонии в возрасте от 18 до 84 лет.