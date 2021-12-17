Архангельск, , 15:41 — REGNUM Спектакль «Питер Пен», в котором приняли участие актеры Архангельского драмтеатра и дети с ограниченными возможностями здоровья, стал победителем премии «Звезда театрала». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Архангельской области.

Инклюзивный спектакль «Питер Пен» Http://dvinanews.ru

Напомним, что премьера «Питера Пэна» состоялась при поддержке Фонда президентских грантов 16 января 2021 года. В спектакле занято более 60 человек: профессиональные артисты и дети с ограниченными возможностями здоровья — воспитанники театральной студии «Время добра» и одноименной танцевальной группы для детей с синдромом Дауна, а также таланты из образцового театра танца «Росинка», театра «Табурэ» и волонтеры.

Отметим, что «Питер Пэн» — это уже пятая инклюзивная постановка в репертуаре театра. Сейчас на камерной сцене также можно увидеть «Сказок нет» Анастаса Кичика и «Волшебное кольцо» Михаила Кузьмина, а спектакль Анастаса Кичика «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» в свое время вошел в сотню лучших проектов Фонда президентских грантов.