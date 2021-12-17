Бухарест, 17 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Сразу два новых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» подтверждено 17 декабря в Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал «Digi24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, речь идет о 49-летней жительнице округа Констанца, недавно вернувшейся из Южноафриканской Республики, а также 29-летнем мужчине из округа Илфов, посетившем Танзанию и Занзибар. Оба пациента госпитализированы, состояние их здоровья врачам опасений не внушает.

На сегодняшний день в Румынии официально зарегистрированы 13 случаев заболевания штаммом «Омикрон». По словам специалистов, развитие пандемии COVID-19 в стране ожидается после Рождественских и новогодних праздников.