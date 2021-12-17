Джакарта, , 15:40 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 291 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 17 декабря в Индонезии выявили 4 260 148 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 205 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 111 250 человек.

В период с 16 по 17 декабря 2021 года в Индонезии от COVID-19 погибли 7 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 986 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 4912 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отметило, что 5064 жителя были эвакуированы и 736 домов были повреждены в результате землетрясения магнитудой 7,4 в море Флорес.

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