Москва, , 15:40 — REGNUM Европейский центральный банк предсказывает, что в 2022 году еврозона покажет рост в 4,2%, но, скорее всего, он будет ниже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается экономического роста в Еврозоне, то я рискну предположить, что он окажется даже ниже, чем 4,2%, предсказанные сейчас ЕЦБ. Центральные банки могут начать ужесточать свою денежную политику гораздо быстрее и сильнее, чем сейчас «думает» рынок. Банк Англии на днях это показал. И это происходит из-за неожиданно высокой инфляции. Что касается инфляции, то в настоящий момент я ожидаю, что она окажется несколько выше, чем прогнозирует ЕЦБ. То есть повыше, чем 3,2%», — сказал Ермолаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Европейский центральный банк значительно повысил свой прогноз по инфляции в странах еврозоны в 2021—2023 годах.

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