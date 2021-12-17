Москва, 17 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Те факторы, которые обеспечили в 2021 году рост российской обрабатывающей промышленности, по большей части имеют внешнюю природу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что российская обрабатывающая промышленность чувствует себя уверенно и к концу 2021 года покажет 5-процентный рост.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Доски

«Подорожание металлоизделий, лесоматериалов, мебели в течение 2021 года наблюдалось практически всеми жителями России, вынужденными увеличивать расходы при строительстве и ремонте, росла себестоимость строительства жилых домов и квартир, — сказал Цыганов. — В течение года не хватало продукции лесной промышленности, наблюдался дефицит древесно-стружечных плит и активно обсуждались варианты дестимулирования экспорта для насыщения внутреннего рынка и потребностей мебельных фабрик. Эти факторы по большей части имеют внешнюю природу и связаны с ростом спроса на мировых рынках, привели к росту количественных показателей части отраслей промышленности и по большей части являются конъюнктурными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём промышленного производства в России в октябре 2021 вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 7,1%.