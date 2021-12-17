Уфа, , 15:46 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что днем 17 декабря в Абзелиловском районе на 264 км автотрассы Стерлитамак — Магнитогорск — Белорецк столкнулись встречные автомобили «Лада Калина», за рулем которого находился 48-летнего житель Белорецка, и грузовик Howo, под управлением 30-летнего жителя Магнитогорска.

«В результате аварии неустановленный пассажир легкового автомобиля, мужчина на вид 30 лет, скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе автобус наехал на девятилетнего пешехода.