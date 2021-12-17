Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прибыл по приглашению своего коллеги из России Александра Бастрыкина с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба белорусского СК.

Санкт-Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

«Председатели следственных комитетов Беларуси и РФ проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Также указывается, в ходе этого визиты руководители СК двух стран проведут рабочую встречу, посетят Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета РФ и подпишут программу сотрудничества двух ведомств в области криминалистического обеспечения предварительного расследования на 2022−2023 годы.

Кроме того, отмечается, что в рамках указанной рабочей встречи запланировано обсуждение и обмен мнениями по вопросам совершенствования досудебного уголовного производства, а также перспективных направлений взаимодействия в рамках международных договоров в уголовно-правовой сфере.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский Государственный пограничный комитет сообщил, что военнослужащий Польши попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой польских властей.