Москва, 17 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Сейчас цены на сотовую связь не могут не повышаться. По многим причинам, по крайней мере, начиная с сетей 3G, во всем мире правила игры на рынке сотовой связи начало активно контролировать государство, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

edar Мобильный телефон

«Во многих странах услуги связи предоставляла монополия, обычно — государственная, а монополии, как известно, максимизируют собственную прибыль. Поэтому сотовая связь была очень дорогой и развивалась медленно.

Некоторые страны вырвались вперёд, а другие казались безнадёжно отставшими. Это не нравилось властям отстающих, и с конца 1990-х рынок связи повсюду демонополизировался. Государства выдавали лицензии заранее заданному числу игроков.

Старались подобрать количество игроков так, чтобы конкуренция была максимально высока, и цены на услуги мобильной связи быстро падали. При этом очень дорогая лицензия не позволяла входить на рынок тысячам игроков, принять участие могли только крупные компании.

Образовалась ситуация олигополии, а на таком рынке, как известно, ведутся ценовые войны вплоть до уничтожения слабейших игроков.

В результате сотовой связью пользуются практически все — скорость её распространения намного превысила скорость внедрения, например, интернета, который за тридцать лет едва охватил половину населения планеты.

Однако оборотная сторона медали — это отсутствие у сотовых операторов ресурсов для развития. Телекоммуникационные компании уже не так активно нанимают будущих нобелевских лауреатов и совершают прорывные открытия, как 50−70 лет назад.

Теперь они оптимизируют тарифы, комбинируют услуги в пакеты и т.п. А инновационную сферу захватили ИТ-компании. К примеру, iPhone делают не телекомы, а Apple, и операционную систему для смартфонов пишут не в телекомах, а в Google.

Справедливости ради заметим, что объём передачи данных продолжает расти на 60% в год, то есть связисты успевают за нашими потребностями.

Но мы это не особенно-то ценим, и уж точно не готовы каждый год платить на 60% больше. Операторам связи приходится придумывать, как давать нам больше полосы за те же деньги.

Фондовый рынок низко оценивает телекомы — иногда в одну треть выручки, в то время, как, к примеру, Microsoft — в 12 выручек. Это означает, что игроки фондового рынка не видят у телекомов большого будущего.

Поскольку привлечь деньги на инновационных направлениях операторы связи не могут (напротив, им приходится туда инвестировать), главным ресурсом борьбы с инфляцией остаются цены на основную услугу.

Главная задача телекомов — не повышать цены резко, а повышать их так, чтобы мы не слишком обращали на это внимание. А конкретные причины повышения меняются от года к году», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что мобильные операторы готовы поднять тарифы на связь в России, оно составит от 6% до 10%.

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