Москва, 17 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции России» (ООД Росрекон) подвело итоги уходящего 2021 года. Об этом 17 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Historyfest.ru Реконструкция

За 2021 год участниками было проведено порядка 200 мероприятий военно-исторической направленности, с охватом более 1,5 млн. человек, что говорит о том, что в настоящее время наблюдается высокий интерес гражданского общества к истории России и наглядной пропаганде подвигов героев Отечества.

Кроме событийных мероприятий, каждое региональное отделение движения вело и ведет постоянную работу по профилю деятельности среди партнерских организаций, организаций дополнительного образования и своих участников.

Также эксперты Движения оказывает консультационную помощь в таких проектах, как модерация акции «Бессмертный Полк онлайн» и подготовка патриотического контента к Дню Победы 9 мая.

Помимо того, в настоящее время ООД Росрекон активно сотрудничает, в рамках реализации федеральной программы «Патриотического воспитания граждан РФ» с ФАДМ Росмолодежь и ФГБУ Роспатриотцентр, региональными ведомствами молодежной политики и такими всероссийскими движениями как «Поисковое Движение России», «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Российское военно-историческое общество» и «Бессмертный Полк».

Вместе с тем, в 2021 году было подписано соглашение о создании Научно-образовательного ресурсного центра ООД Росрекон на базе РЦСИ Бирского филиала Башгосуниверситета. Основными задачами НОРЦ являются оказание помощи реконструкторам России в повышении своей квалификации через программы переподготовки, курсы повышения квалификации, и помощь в публикации работ. После этого события у участников Движения появилась возможность повысить уровень своего профессионализма и компетентности для успешного ведения патриотической и просветительской работы в соответствии с законодательством РФ.

Также за 2021 год были созданы Ресурсные центры в четырех субъектах Российской Федерации: Свердловской, Липецкой, Калужской и Московской областях, а также в данный момент идет формирование ресурсного центра в Санкт-Петербурге.

Целью деятельности Ресурсного центра Росрекон является содействие развитию реконструкторской и патриотической деятельности, включая условия для создания и развития добровольческой и реконструкторско-патриотической деятельности, распространение новых инновационных технологий и интерактивных практик работы в формировании гражданско-патриотического воспитания, предотвращение фальсификации истории России и сохранению исторической памяти.

Ресурсный центр Росрекон оказывает информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку реконструкторским, патриотическим и добровольческим организациям и их членам, содействует внедрению в их деятельность новых социально-управленческих технологий в сфере патриотического образования и воспитания, а также формированию среды, способствующей формированию, становлению и развитию исторической и патриотической деятельности.

Особое внимание движение уделяет памятным историческим событиям России. Так, в 2021 году впервые была проведена патриотическая акция «За Родину!». Всероссийская акция прошла 22 июня в Волгоградской и Кемеровской областях, Забайкальском и Красноярском крае, а также в городе Санкт-Петербург. Памятное мероприятие было призвано напомнить молодому поколению о подвиге добровольцев ушедших на фронт в годы войны. В регионах-участниках была организована стационарная, интерактивная площадка, включающая в себя выставку техники, антуражное оформление, согласно реалиям 1941 года, экспозицию вооружения и призывной пункт. Здесь проходила запись молодежи в добровольцы и выдача копии повестки «Добровольца», уходящего на фронт.

Кроме этого, в год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского движение ООД Росрекон совместно с Роспатриотцентром впервые представили историческую площадку на фестивале «Таврида.АРТ». На ней порядка 100 реконструкторов из разных уголков страны смогли перенести участников Тавриды в эпоху XIII века. В рамках фестиваля были проведены выставки, конные воинские и пешие турниры, экскурсии на драккарах, ремесленные мастер-классы, исторические игры и ярмарки, составлена аутентичная музыкальная программа. Ключевым событием стало военно-историческое шоу «Александр Невский»

Также в 2021 году в рамках IV глобального международного форума молодых дипломатов «Дипломатия Победы», прошедшего в Москве с 12 по 16 октября, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООД Росрекон и Советом молодых дипломатов при МИД России.

Помимо этого, с 11 по 14 ноября в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции. В течение четырех дней участники обсудили вопросы развития клубов исторической реконструкции, поделились опытом и успешными практиками в сфере сохранения исторической памяти, популяризации подвигов героев.

Также в рамках сбора прошел внеочередной съезд движения, где был принят «Кодекс участника Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России», устанавливающий приоритетность научного подхода в реконструкции и призванный регулировать основные правила поведения участников движения.

Среди ярких мероприятий 2021 года:

1. Военно-исторический фестиваль «Кронштадт 1921»

18 апреля на острове Котлин прошла реконструкция Кронштадтского мятежа. Представители региональных отделений ООД Росрекон по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели военно-исторический фестиваль «Кронштадт 1921». Мероприятие посвящено памяти трагических событий, происходивших 100 лет назад

В фестивале приняли участие порядка 120 реконструкторов. Сценарий состоял из 2 актов, реконструированы события 1921 года: 24 февраля после демонстраций Петроградцев, делегация из Кронштадта пыталась выяснить требования рабочих. 28 февраля 1921 г. моряки линейных кораблей «Петропавловск» и «Севастополь» приняли резолюцию с призывом правительству соблюдать права и свободы, вылившееся в восстание моряков в Кронштадте, которое получило в советской историографии название «Кронштадтский мятеж». Помимо реконструкции боя для зрителей работали выставки, интерактивы и фотозоны.

2. Тематический день «Каменная книга: 1721»

17 июля в Кемеровской области прошел уникальный тематический день «Каменная книга: 1721». Более 1000 жителей и гостей региона через историческую реконструкцию познакомились с освоением Сибири. Тематический день был организован представителями ООД Росрекон, музеем-заповедником «Томская Писаница» при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса и «Агентства по туризму Кузбасса»

Мероприятие собрало участников из Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово, пгт. Зеленогорска. Реконструкторы погружали зрителей в историю, воссоздав атмосферу XVIII века. Не смотря на дождливую погоду, жители и гости Кемеровской области посмотрели турнир по стрельбе из лука, обучились ратному делу, сходили в гости к служилым и инородцам. В рамках мероприятия проходили мастер-классы по кузнечному делу, кулинарному искусству, гончарному мастерству, кириллическому письму. Каждый желающий также смог повырезать из дерева, опробовать плетение из трав, поиграть на гуслях и варгане. Особую атмосферу создавала живая музыка

3. IX Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь-21»

14 августа под Новосибирском прошел военно-исторический фестиваль, который, объединил более 300 реконструкторов из разных уголков России от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока. В этом году в связи с текущей эпидемиологической ситуацией фестиваль прошел в закрытом формате (без зрителей)

«Сибирский огонь» — самое масштабное за Уралом мероприятие исторической реконструкции, проводится с 2012 года. Программа фестиваля охватила восемь исторических периодов (античность, Раннее средневековье, Высокое средневековье, Ренессанс, эпоха освоения Сибири, Первая мировая война, Великая Отечественная война, новое время (конец ХХ века)). Впервые на фестивале «Сибирский огонь» — и впервые за Уралом исторические реконструкторы представили площадку «Античность» с легионерами XI легиона армии Древнего Рима, располагавшийся в I веке нашей эры на территории современной России, в Крыму

На фестивале в показательных выступлениях (Великая Отечественная война, Афганская война) было задействовано свыше 30 единиц техники, предоставленной 41-я общевойсковой армией. В том числе впервые в программе фестиваля участвовал восстановленный танк Т-34 «Новосибирский колхозник» — реальная легендарная боевая машина времен Великой Отечественной войны

4. Фестиваль исторической реконструкции, приуроченный к 650-летию Калуги

14 — 15 августа представители Калужского отделения ООО Росрекон из Союза военно-исторических клубов «Батальонъ» провели фестиваль исторической реконструкции, приуроченный к 650-летию города, где на шести площадках для зрителей были воссозданы шесть исторических эпизодов.

Участниками стали реконструкторы из Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Брянска, Ельца, Липецка, Орла, Твери и других городов. Кроме того, участие в фестивали принимали профессиональные актеры, умело входившие в образ царя Николая II и великого русского поэта А.С. Пушкина

Зрители познакомились Калугой XIV—XVI веков — укрепленный лагерь с пристанью, кузница, тир, на берегу варили уху по средневековому рецепту, на воду была спущена ладья. В Центральном парке реконструкторы воссоздали события Смуты, желающих обучали огненному и лучному бою, каждый мог побывать в пушкарской или приказной избе, а также познакомиться с устройством лагеря польских гусар.

Во дворе усадьбы Золоторевых можно было оказаться в эпохе XVIII века — от Петра I до Екатерины II, у концертного зала имени Танеева фестиваль освещал события Отечественной войны 1812 года. В сквере Ленина царила атмосфера мая 1945 года, где была развернута выставка техники и оружия, работали штаб, пункт связи и полевой госпиталь. Гостей встречала регулировщица, звучали песни военных лет.

5. Фестиваль «Александр Невский в рамках «Тавриды.АРТ»

С 8 по 12 сентября в культурно-историческом квартале фестиваля «Таврида.АРТ» проходил всероссийский фестиваль исторических реконструкторов «Александр Невский». В рамках мероприятия реконструкторы показали историческое шоу «Невская битва»

В год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского движение Росрекон совместно с Роспатриотцентром впервые представили историческую площадку на фестивале «Таврида.АРТ». Порядка 100 реконструкторов из разных уголков страны смогли перенесли участников Тавриды в эпоху XIII века: были построены два военных походных лагеря древнерусский и европейский (шведский), проведены выставки, составлена аутентичная музыкальная программа, конные воинские и пешие турниры, экскурсии на драккарах, ремесленные мастер-классы, исторические игры и ярмарки.

Также значимым событием для реконструкторов стала поддержка первого заместителя Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Государственный деятель посетил исторические площадки, где реконструкторы подарили реконструированный меч XIII века, а также выступили с предложением по внесению в правовое поле РФ понятия исторической реконструкции. Было принято решение о формировании рабочей группы по проблематике, существующей в рамках деятельности военно-исторической реконструкции.

Помимо этого, среди крупных мероприятий ООД Росрекон: военно-исторический фестиваль «Валимский рубеж. Зима 1941 года»; серия открытых уроков в рамках проекта «Переломный Сталинград»; памятная акция «900 дней и ночей»; патриотическая акция «Сталинград — будем жить»; открытие парка живой истории Pax Romana в Нижнем Новгороде; церемония захоронения солдат, участвовавших в боях под Вязьмой в 1812 году; военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни»; акция в Орловской области, посвященная Балканской войне 1877−78 гг.; премьерный показ фильма «Герой 115», снятого при участии ООД Росрекон; памятные акции ко Дню защитников Отечества; историко-патриотический форум «Живые уроки истории»; акция «Рыцари во все времена»; памятные мероприятия, посвященные окончанию советско-финляндской войны; выставка, посвященная истории Кронштадтского мятежа 1921 года; праздничное мероприятие, посвященное памяти Александра Невского; межрегиональный семинар «Историческая реконструкция и музеи»; акция «Дорогами великой Победы»; фестиваль «Даешь Севастополь!»; участие реконструкторов в Парадах Победы; проект «Победители. Май 1945»; военно-исторический фестиваль «82-я Гвардейская. На Берлин»; молодежная акция «Великая война. Рождение «Частей смерти»; маневры исторического общества «Терция» с ООД Росрекон; историческая реконструкция «Подвиг, отлитый в бронзе»; историческая выставка в День Пограничника; патриотический фестиваль «Наша история»; мероприятия ко Дню России; фестиваль «Живая История»; межрегиональный фестиваль «Меч Востока»; фестиваль исторической реконструкции «Северный рубеж»; памятная акция, к 80-летию начала Великой Отечественной войны; патриотическая акция «За Родину»; реконструкция боя «Чтобы завтра не было войны»; передача останков генерала Гюдена посольству республики Франция; военно-историческая реконструкция «Лето 1944 года «Посреди операции Багратион»; реконструкция «Битва при жёлтой таверне»; фестиваль раннесредневековой истории и культуры «Нормандские маневры-2021»; фестиваль «Хоровод дружбы»., посвященный 300-летию Кузбасса; военно-исторический фестиваль «Ратная слава»; памятные акция ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой погибших в Первой мировой войне; полевой выход «Бои у озера Хасан»; праздничные мероприятия ко Дню флага в Санкт-Петербурге; празднование 80-летия прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск; открытие выставки «Герои красной зоны»; фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский Штандарт»; XII фестиваль «Красные юнкера»; фестиваль «РуенЪ»; военно-исторический фестиваль «От Тарутино до Малоярославца.1812»; представители ООД Росрекон приняли участие в IV глобальном международном форуме молодых дипломатов «Дипломатия Победы»; фестиваль «Хабаровский многонациональный край»; военно-историческая реконструкция «Дзержинцы в бою!»; Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции; выставка, посвящённая 316 годовщине образования Морской пехоты; памятное мероприятие в Ленинградской области ко Дню открытия «Дороги жизни»; памятный митинг в Волгоградской области, посвященный Дню неизвестного солдата; интерактивный военно-патриотический праздник в Калужской области; реконструкция сражения «Отстоим Москву!»; памятные мероприятия в Рязанской области; слёт руководителей военно-исторических клубов ООД Росрекон по Уральскому и Приволжскому Федеральным округам; военно-историческая выставка в Орловской области; открытие Музея обороны Тулы; памятные мероприятия ко Дню Героев Отечества в Волгоградской области; живые уроки для молодежи; и участие представителей ООД Росрекон в партнерских мероприятиях

Отметим, Общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции России» было создано в июне 2019 года, в целях содействия общественным объединениям исторической и военно-исторической реконструкции, в развитии реализации их профильной деятельности на территории Российской Федерации. А также для содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления, осуществления деятельности по сохранению военной истории России и прославлению ратных подвигов Героев Отечества, содействия органам государственной власти в реализации молодежной политики и гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспитании граждан России.

Историческая реконструкция — это процесс воссоздания предметов быта и вооружения определенной эпохи с целью изучения технологии изготовления и особенностей применения данных предметов. Единый реестр военно-исторических клубов Всероссийского движения включает в себя более 15 тыс. участников из 630 клубов и объединений, действующих в 68 региональных отделениях ООД Росрекон. В каждом регионе России проводятся мероприятия военно-исторической направленности, имеющие положительный воспитательный и просветительский эффект, такие как интерактивные выставки, семинары, историко-просветительские акции, военно-исторические фестивали. В среднем показателе это 3−5 больших массовых мероприятий с охватом от 5 тыс. до 100 тыс. зрителей и порядка 10−30 малых мероприятий с охватом от 100 до одной тыс. человек.