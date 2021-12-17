Москва, , 15:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о постановке на учет граждан в налоговм органе через портал «Госуслуги», передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предусматривается возможность направления физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направления налоговым органом такому физическому лицу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в форме электронного документа с использованием портала «Госуслуги».

"Перечень сервисов, которые можно получить дистанционно в одной точке, постоянно расширяется. Это избавляет граждан от необходимости стоять в «живых очередях» и упрощает оформление всевозможных документов и справок», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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