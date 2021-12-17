Москва, , 15:35 — REGNUM Темп прироста ВВП России в 2021 году может составить около 4,5%. Об этом 17 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Экономическая активность в этом квартале растёт быстрее, чем в предыдущем, но ожидаемо медленнее, чем в период активного восстановления во втором квартале этого года», — заявила Набиуллина.

«По итогам года в целом темп прироста ВВП может составить около 4,5%. Выпуск растёт по широкому кругу отраслей, и если на момент октябрьского заседания выпуск в секторе услуг ещё был ниже докризисного уровня, то сейчас, несмотря на непростую эпидемическую обстановку, он к нему приблизился», — указала она.