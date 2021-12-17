Оренбург, , 15:35 — REGNUM В школах Оренбурга с 20 декабря возобновляются занятия в очном режиме. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дистанционное обучение

(сс) StartupStockPhotos

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Решение было принято на заседании городского оперштаба. Основанием для этого стали рекомендации Роспотребнадзора.

Очный формат обучения организуют в условиях максимального соблюдения противоэпидемических мер. В каждой школе власти обещают усилить входные фильтры. Учащихся с признаками заболевания планируют незамедлительно отправлять домой.