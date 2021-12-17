Оренбург, 17 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В школах Оренбурга с 20 декабря возобновляются занятия в очном режиме. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

(сс) StartupStockPhotos Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Решение было принято на заседании городского оперштаба. Основанием для этого стали рекомендации Роспотребнадзора.

Очный формат обучения организуют в условиях максимального соблюдения противоэпидемических мер. В каждой школе власти обещают усилить входные фильтры. Учащихся с признаками заболевания планируют незамедлительно отправлять домой.