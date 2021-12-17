Варшава, , 15:34 — REGNUM Минобороны и пограничная стража Польши подтвердили исчезновение польского военнослужащего 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии Эмиля Чечко. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский солдат 16 декабря перешёл границу и сдался белорусскими пограничникам, попросив политического убежища. Официальная Варшава не подтверждает эту информацию, заявляя о «поисках» якобы «пропавшего без вести».

Белорусско-польская граница Gpk.gov.by

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Военная полиция Польши подтвердила отсутствие Эмиля Чечко в расположении части. По официальной информации, он «пропал без вести» во второй половине дня 16 декабря при выполнении задания на польско-белорусской границе.

Минобороны Польши сообщило прессе о «незамедлительных» и «интенсивных» мерах с привлечением всех задействованных на границе служб. Глава министерства Мариуш Блащак написал в Twitter, что «у пропавшего вчера солдата были серьёзные проблемы с законом, и он подал рапорт об увольнении из армии». Блащак заявил также, что Чечко «никогда не следовало направлять на службу на границе», и по этому поводу уже сделаны соответствующие запросы ответственным за кадры.

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Польские СМИ связались с сослуживцами Чечко, которые охарактеризовали бывшего товарища как имевшего проблемы. Однако они не подтвердили версию об умышленном дезертирстве.

Чечко оставалось прослужить несколько дней. Однако, по информации госагитпропа Белоруссии, он предпочёл бежать в Белоруссию. Мотивом называются впечатления польского солдата от ужасающего обращения с нелегальными мигрантами, которые по-прежнему большими группами прорываются из Белоруссии. Госагитпроп постсоветской республики анонсировал «разоблачительные» откровения дезертира на белорусском государственном телевидении.

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