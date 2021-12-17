Великий Новгород, , 15:49 — REGNUM Руководство Новгородской области попросит федеральные власти модернизировать электросети региона, которые не выдерживают непогоды, из-за чего местным жителям днями и даже неделями приходится ждать возвращения света в дома. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Андрей Никитин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что ситуация с отключением электроэнергии в регионе вызывает беспокойство, в связи с чем он планирует обратиться в федеральное министерство и добиться системных решений, связанных с модернизацией сетей.

«Обстановка остается сложной. Это вызывает серьезное беспокойство региональной власти. С одной стороны, Новгородский филиал Россетей не имеет никакого отношения к региональной власти, и управление его деятельностью ведется напрямую из Москвы. С другой стороны, мы не можем оставить наших граждан один на один с проблемой», — заявил глава региона.

Никитин уточнил, что представители федерального ведомства работали несколько дней на территории региона, видели сами, как шла расчистка просек, как реализовывалась программа обновления сетей.

«Коллеги составили свое впечатление о той работе, которая проводилась или не проводилась в последние десятилетия энергетиками. На бумаге они показывали, что к зиме они готовы, всё у них прекрасно. Но факт все видят», — отметил губернатор.

Напомним, в настоящий момент в Новгородской обмаслит продолжают оставаться в зоне отключения электроэнергии находятся 244 населенных пункта, 2714 человек.

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