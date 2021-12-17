Тбилиси, 17 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Больницы Грузии подготовлены к работе с учётом распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 17 декабря сообщила журналиста министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе.

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«В случае выявления «Омикрона» клинический сектор подготовлен как по гайдлайнам по части лечения, а также по койкофонду», — сказала Тикарадзе.

Глава ведомства отметила, что в стране есть десять случаев заражения коронавирусом, которые проверяют, не вызваны ли они новой мутацией. Пока готовых данных нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 17 декабря, выявили за сутки 2979 носителей коронавируса. Признаны выздоровевшими за это же время 3470 человек, скончались 53 пациента с COVID-19.