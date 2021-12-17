Прага, , 15:40 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан утвердил 17 декабря состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Петром Фиалой. Торжественную церемонию транслировало Чешское телевидение.

Милош Земан Kremlin.ru

Земан заявил, что министры утверждены в должностях, и он надеется на их успешную работу на благо чешских граждан. Помимо премьера, в состав правительства входят 18 министров вместо прежних 15-ти.

Новые министры будут отвечать за законодательство, европейские дела, а также науки, исследования и инновации. Профильных министерств у них не будет.

В состав нового правительства вошли шесть представителей Гражданской демократической партии, в том числе премьер-министр Фиала, по четыре представителя Христианско-демократического движения и движения «Независимые и старосты», три представителя Пиратской партии и двое — от движения ТОР 09.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2022 года парламент должен проголосовать по вотуму доверия новому правительству.

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