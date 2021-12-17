Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки еще 32 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 8989 смертельных исходов от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

За сутки из клиник выписался 431 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправился уже 164 666 гражданин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На Среднем Урале выявили уже более 190 тысяч заражений коронавирусом.