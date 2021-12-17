Москва,
17 декабря 2021, 15:32 — REGNUM Проведение пусков межконтинентальных ракет в России важно по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
«Во-первых, это позволяет отслеживать состояние данного вида вооружений.
Во-вторых, при таких запусках определённую тренировку получает личный состав, причём не только данного рода войск, но и других, задействованных в них.
Такие испытания способствуют повышению квалификации персонала, улучшению взаимодействия между разными подразделениями.
В-третьих, отрабатывается взаимодействие военных с гражданскими для обеспечения связи между ними, соблюдения мер безопасности во время проведения пусков. Важны данные пуски и для отработки технологий производства данного вида вооружений, создания их новых видов.
Такие испытания позволяют проводить замену комплексов на более современные, что способствует высокой эффективности данного рода войск.
При подготовке и проведении таких пусков могут потребоваться различные товары и услуги, что положительно скажется на экономике, ведь предприятия разных отраслей получат новые заказы.
В целом, проведение данных пусков способствует поддержанию безопасности страны на высоком уровне», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в России на 2022 год запланировано более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
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