Москва, 17 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Проведение пусков межконтинентальных ракет в России важно по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Во-первых, это позволяет отслеживать состояние данного вида вооружений.

Во-вторых, при таких запусках определённую тренировку получает личный состав, причём не только данного рода войск, но и других, задействованных в них.

Такие испытания способствуют повышению квалификации персонала, улучшению взаимодействия между разными подразделениями.

В-третьих, отрабатывается взаимодействие военных с гражданскими для обеспечения связи между ними, соблюдения мер безопасности во время проведения пусков. Важны данные пуски и для отработки технологий производства данного вида вооружений, создания их новых видов.

Такие испытания позволяют проводить замену комплексов на более современные, что способствует высокой эффективности данного рода войск.

При подготовке и проведении таких пусков могут потребоваться различные товары и услуги, что положительно скажется на экономике, ведь предприятия разных отраслей получат новые заказы.

В целом, проведение данных пусков способствует поддержанию безопасности страны на высоком уровне», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 2022 год запланировано более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

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