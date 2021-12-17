Иерусалим, , 15:32 — REGNUM В Израиле за сутки, 16 декабря, подтверждены 838 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Подчеркивается, что это наиболее высокий показатель с 25 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее сообщалось про 695 новых случаев.

ЗА день сделано 105 198 тестов, положительными оказались 0,89% (днем ранее 104 638 и 0,79% соответственно). Коэффициент заражений поднялся с 1,02 до 1,06.

В больницах остаются 125 пациентов, на ИВЛ — 42 человека.

За сутки умерли три жителя страны, число смертельных случаев составило 8230.

Полностью привиты в стране с населением порядка 9,3 млн 5,8 млн человек, ревакцинированы 4,14 млн.