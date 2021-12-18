Москва, , 05:30 — REGNUM Закон о создании «Роскадастра» вытеснит микробизнес и направит финансовые потоки вне государственного кармана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Валерий Гартунг Duma.gov.ru

«У нас же кроме нефти и газа, оказывается, собственности много, у нас же земли еще. А как с земель, вместо того, чтобы собирать земельный налог в бюджет, да, а давайте-ка мы с каждой записи будем собирать деньги», — отметил Гартунг.

В России миллионы собственников, указал он.

«Каждый раз вызываются кадастровые инженеры, которые там точки отмечают, потом, если они где-то ошиблись, потом в судах эти скандалы идут и так далее. И это высоко конкурентный рынок, там десятки тысяч людей работают. И теперь, видимо, доходов, которые получают компании, им стало недостаточно, давайте-ка мы создадим теперь публично-правовую компанию, которая новый вид ренты нашла — это собирать не в бюджет в виде пошлины, потому что если услуга оказывается гражданину, платится государственная пошлина, которая стабильно регулируется государством и в бюджет направляется. Теперь предложили: а давайте-ка мы эти деньги за эти услуги будем собирать в какую-то компанию. С конкурентного рынка вытесняют микробизнес, и все эти деньги будут собирать в оном кармане», — возмущен парламентарий.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр». Компания создается на базе ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», АО «Роскартография».

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