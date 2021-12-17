Самара, 17 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Сильный снег и гололед ожидаются в Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба областного МЧС РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, 18 декабря в регионе ожидается сильный снег, мокрый снег, морось, гололед, налипание мокрого снега, туман, видимость менее 500 метров. На дорогах гололедица.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасного передвижения. Водителям рекомендуется соблюдать оптимальную для таких условий скорость.