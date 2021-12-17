Белгород, 17 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Свыше миллиона заявок подано на вакцинацию от COVID-19 в Белгородской области. За последние сутки на прививки записались 2 323 человека. Такие данные 17 декабря озвучили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первый компонент вакцины получили уже 1 001 166 жителей. Полный курс иммунизации прошли 898 104 человека. В целом, на вакцинацию от COVID-19 в регионе подана 1 002 071 заявка.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Белгородской области подтверждено 78 316 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 66 802 жителей, скончались от осложнений 1 660 пациентов.