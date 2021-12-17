Стокгольм, 17 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. По итогам состоявшегося 16 декабря саммита лидеров ЕС в Брюсселе страны-участницы пришли к взаимопониманию, что в случае агрессия в Украину Россия столкнется с «огромными последствиями». Своим комментарием в интервью телеканалу SVT после саммита поделилась премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Евросоюз

«Мы с тревогой смотрим на ужесточающуюся риторику России. Мы хотим деэскалации ситуации на Украине, но если она пойдет в неверном направлении, мы готовы ответить четко и единогласно», — заверила Андерссон.

Однако, как ЕС намеревается отреагировать на предполагаемую российскую агрессию не уточняется. По крайней мере, пока.

«О том, как именно будет выглядеть наш ответ, мы расскажем позднее. Но очевидно, что здесь речь идет о дополнительных санкциях», — отметила Андерссон.