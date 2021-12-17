Москва, , 15:29 — REGNUM Ещё более жёсткая денежно-кредитная политика могла бы быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню, однако это повлекло бы ущерб для экономической активности. Об этом 17 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень жёсткая политика, агрессивно реагирующая на временные факторы, могла бы быстрее вернуть инфляцию к 4%. Однако ценой этого стало бы резкое сокращение экономической активности и последующее существенное отклонение инфляции вниз от цели», — заявила Набиуллина.

«Сбалансированная денежно-кредитная политика направлена на ценовую стабильность, и призвана ограничить резкие колебания инфляции как вверх, так и вниз», — указала она.