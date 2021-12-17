Стокгольм, , 15:32 — REGNUM В своих социальных сетях несколько месяцев назад гражданин Швеции опубликовал фотографии себя и министра обороны Петера Хульквиста. На фото пользователь соцсети держал в руке игрушечный пистолет, нацеленный на главу оборонного ведомства. 17 декабря окружной суд Стокгольма постановил, что фотографии угрожали личной безопасности министра и призвал мужчину виновным, передает телеканал SVT.

Петер Хультквист Government.se

На сайте суда сообщается, что угроза носила такой характер, что «можно было ожидать, что Петер Хультквист будет серьезно опасаться за свою личную безопасность».

В ходе процесса мужчина утверждал, что у него небо злого умысла. Однако суд посчитал иначе.

Суд постановил, что обвиняемый должен выплатить компенсацию министру обороны. Поскольку у осужденного нет официального дохода, размер ежедневного штрафа будет минимально возможным, а общая сумма составит 3500 шведских крон (порядка 350 евро).